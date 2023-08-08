Cari açığa karşı altın ticaretine yeni düzenleme
Hükümet cari açıkla mücadele için altın ithalatı ve ihracatına yönelik yeni bir düzenleme yaptı.
Ekonomi 08.08.2023, 05:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Altından olan, pırlantalı altından olan, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlerin ithalatında yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük uygulanacak.
Ek mali yükümlülük, Avrupa Birliği ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici menşeli ürünlere uygulanacak. Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalattan alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek.
DHA'nın haberine göre; Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek olan karar, yayım tarihini takip eden 3'üncü gün yürürlüğe girecek.
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