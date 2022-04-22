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Çanakkale Köprüsü'yle rota değişti

1 ay önce yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü, İstanbul’dan güney Marmara ile Ege’ye yolcu taşıyan otobüs firmalarının yıldızı oldu. Onlarca firma, rotasını 1915 Çanakkale üzerinden belirliyor. 2 saat daha avantajlı olan köprü güzergahına ilginin fazla olduğunu belirten turizm firmaları, artan maliyetin biletlere belirli oranlarda yansıdığını söyledi.

Ekonomi 22.04.2022, 08:23
Çanakkale Köprüsü'yle rota değişti

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının yeni gözdesi oldu. Esenler ve Harem otogarları Çanakkale ve etrafındaki şehirlerin yanı sıra Ege Bölgesi’ndeki şehirlere gidecek yolcuların ‘1915 Çanakkale’den geçiyor mu?’ sorusunu sıkça yönelttiği öğrenildi.

ONLARCA FİRMA SEFERE BAŞLADI

Türkiye’de şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan birçok otobüs firması güzergahına 1915 Çanakkale’yi ekledi. Marmara ve Ege yönüne taşımacılık yapan Metro, Kamil Koç, Pamukkale, Truva, Efetur, Nilüfer, Varan, İstanbul Seyahat, İstanbul Kalesi ve Uludağ gibi firmalar yeni köprüyü kullanmaya başladı. İstanbul’un Avrupa yakası ve Esenler’den kalkan bir otobüsün eski güzergaha göre 1915 Çanakkale’yle 2 saat ve 200 kilometre tasarruf ettiğini söyleyen firmalar ilginin yoğun olduğunu vurguladı.

TATİL BÖLGELERİ İÇİN YOĞUNLUK BEKLENİYOR

1915 Çanakkale Köprüsü güzergâhını ilgilendiren Çanakkale’nin yanı sıra İzmir, Muğla, Balıkesir, Kütahya, Isparta, Aydın, Denizli, Manisa, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ yoğun olarak kullanıyor. Bu şehirlerin yanında, Marmara ve Ege bölgesinde bulunan Ayvalık, Cunda, Bozcaada, Gökçeada, Edremit, Erdek, Akçay, Burhaniye gibi tatil yerlerinin sıklıkla kullanılması bekleniyor. Çeşme, Kaş, Bodrum, Şirince, Fethiye, Efes Antik Kenti gibi popüler tatil yerlerine gidişte de köprü kullanılıyor. Özellikle yaz aylarında yurt içi turizmindeki hareketlenmeye bağlı olarak, bu tatil yerlerine yönelik araç yoğunluğunun artması bekleniyor.

BAZI FİRMALAR ÜCRETİ BİLETE YANSITMADI

Yeni köprü ve güzergahın kullanılmasıyla bilet fiyatlarında da farklılık olduğunu belirten turizm firmaları, kiminin bilete yansıttığını kimisinin ise şimdilik yansıtmadığını söyledi. 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçişin yolcuya maliyeti ise 50 lira oldu. Malkara Otoyolu’na 138 lira ödeme yapan otobüsler, köprü geçişine ise 450 lira ödeme yapıyor. Bir otobüsün toplam geçiş maliyeti ise 588 lira.

TESİSLERDE %20 ARTIŞ

Öte yandan köprünün güzergahı üzerinde bulunan dinlenme tesisi, restoran ve marketlerin de yüzü güldü. İstanbul-Çanakkale arasında bulunan yoldaki Tekirdağ da dahil olmak üzere esnafın müşteri sayısı yüzde 20 arttı. Güzergah üzerindeki işletmeciler köprü için, “Açılıştan sonra işlerimizde artış var. Şu an etkisi az olmakla birlikte esas faydasını tatilin olduğu yaz aylarında hissedeceğiz” yorumunda bulundu.

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