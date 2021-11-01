Cambridge Düşesi Middleton’ın mücevheri Bayrampaşa'dan

Bayrampaşa’daki atölyelerinden başlayıp, İngiltere, ABD, Fransa gibi ülkelere ihracat başarısı gösteren mücevherat firması Kellim farklı sektörlerde markalaşmak isteyen birçok firmaya da örnek oluyor. Uzun yıllardır yerli şirketlerin ve KOBİ’lerin önemli bir sorunu olan markalaşma için büyük atılımları gerçekleştirmek yerine bazen bir yerden başlamak gerekiyor.

KATE MIDDLETON’IN MÜCEVHERİ BAYRAMPAŞA’DAN

Kelım Jewelry Turkey Kurucusu ve Baş Tasarımcısı Gültekin Şartekin de, Bayrampaşa’daki atölyelerinde çıraklıktan yetişerek tasarımlarını farklı fuarlarda sergilemek imkanı bulmuş. Gültekin Şartekin birçok ünlü isimle çalıştıklarını belirterek, “Bazılarının isimlerini ne yazık ki yapmış olduğumuz anlaşmalardan ötürü tam olarak söyleyemesek de Almanya eski dışişleri bakanından İngiliz Kraliyet ailesinin üyesi ve Cambridge Düşesi Kate Middleton’a kadar pek çok isim Kelim Jewelry Turkey markasının müşterileri arasında bulunuyor” dedi.

EL YAPIMI TASARIMLAR DÜNYA PAZARINDA

Şartekin Rusya pazarında da etkin olmak istediklerini belirterek şunları söyledi: “Bayrampaşa’daki atölyemizde çok butik çalışıyoruz. Yılda sadece bin 500 adet tasarım ortaya koyuyoruz ve hepsi bize ait. Bütün tasarımlarımız el yapımı. Her ürünümüzün ihracat aşamasında tahlil ve raporlarını yaptırıyoruz. 925 KLM markası vurulan her ürünün İsviçre’ye girmeden önce laboratuvarda testleri yapılır ve öyle girer ülkeye.”