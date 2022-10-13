Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan 'asgari ücret' açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Asgari ücret, Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız" dedi.
Ekonomi 13.10.2022, 12:03
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Forumu'nda asgari ücret ve EYT'ye ilişkin açıklamalar yaptı.
Aralıkta bir araya geleceklerini hatırlatan Bakan Bilgin, "Bu tahribatı ortadan kaldıracak düzenleme yapılacak" dedi.
Bakan Bilgin, "Asgari ücret 20 bin lira da olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebileceği bir rakam olması lazım. Kamuoyundaki asgari ücret söylentileri gerçeği yansıtmıyor" diye konuştu.
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