Çalışma Bakanı Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Çalışma Bakanı Bilgin: Asgari ücret ile ilgili yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan işçi, işveren , yöneticiler, esnaf başka mesleklerden insanları kapsayan araştırma ile toplumun beklentilerini belirleyen bir araştırma yapıyoruz. Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak Asgari Ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim.

Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz.