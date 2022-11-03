Bakan Kirisci, Fransa'nın başkenti Paris'te, 45'ten fazla ülkenin tarım bakanının katıldığı Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Tarım Bakanları Toplantısı'nın ilk gününde, "Küresel Gıda Güvenliği İçin Birlikte Hareket Etmek: Son Krizlerden Alınan Dersler" başlıklı genel oturuma katıldı.

Kirişci, burada yaptığı konuşmada, 2021'de açlığın dünyada yüz milyonlarca kişiyi etkilediğine işaret ederek 2030'da yaklaşık 670 milyon insanın hala yetersiz besleniyor olacağının tahmin edildiğini kaydetti.

"2030 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için Eylem On Yılı'na girdiğimizde, dünyadaki gıda sistemlerinin çoğu kırılgandı ve herkes için yeterli gıdaya erişim mümkün değildi." diyen Kirişci, Kovid-19 salgını, iklim değişikliği ve Ukrayna'daki savaşın durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi. Kirişci, bu durumun küresel gıda güvensizliği üzerindeki baskıyı attırdığını ifade etti.

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Karadeniz Tahıl Girişimi'nin başlatılması için büyük çaba sarf ettiğini dile getiren Kirişci, "Yine çabalarımız sonucunda askıya alınan sevkiyatlar, kaldığı yerden devam etmektedir." dedi.

Kirişci, "Bu girişim, 22 Temmuz 2022'den bu yana Ukrayna'dan tahıl ve diğer gıda maddelerinin ihracatının, güvenli bir insani deniz koridoru aracılığıyla dünyanın geri kalanına yeniden başlatılmasını sağlamıştır." ifadesini kullanarak 1 Kasım itibarıyla dünya pazarlarına 9,8 milyon ton tahıl ve diğer gıda maddelerinin sevk edildiğini kaydetti.

Bakan Kirişci, bu girişimin olumlu etkilerinin anında görüldüğünü ve buğday fiyatlarının büyük ölçüde düştüğünü anımsattı.

Kirişci, ayrıca "Gıda güvenliği ve beslenme için sürdürülebilir verimlilik artışı", "Kapsayıcı tarım için küresel fırsatlar" temalı oturumlara katılarak Türkiye'nin tecrübeleri ve uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Kirişci, Paris'te İsviçre, Kanada, Yeni Zelanda, İspanya ve Avusturya'dan mevkidaşlarıyla ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileriyle görüştü.

Bakan Kirişci, İspanya Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanı Luis Planas'la yaptığı görüşmede, tarım alanında iş birliği konularını değerlendirdi. Kirişci, görüşmede, Türkiye ve İspanya'nın potansiyel ihraç ürünlerini karşılıklı olarak tanıtılması ile tarım ticaretini daha da iyi bir noktaya ulaştıracaklarını ifade etti.

Kirişci, Avusturya Federal Tarım, Ormancılık, Bölgeler ve Su Yönetimi Bakanı Norbert Totschnig'le görüşmesinde ise ikili iş birliği alanlarını değerlendirdi.

Fransa'ya dün gelen Kirişci, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Ali Onaner ile görüştü.