"Büyüme istihdam demek, büyüme Türkiye'nin milli gelirinin artışı demek"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyonla mücadele politikamız devam ediyor. Bu politika başarıya ulaşacak, üstelikte biz ekonomiyi büyüterek bu sorunu çözeceğiz. Büyüyerek sorunu çözmek neymiş göstereceğiz." dedi.

Bilgin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla bir düğün salonunda organize edilen toplantıda, bugün Türkiye'nin 1 trilyon dolarlık ekonominin eşiğinde bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yürüyüşünün hızlanarak devam ettiğini vurgulayan Bilgin, "Türkiye neredeyse 100 yıla yakın az gelişmiş ülkeler kategorisinde yer aldı. Şimdi Türkiye dünyanın ilk 20 ekonomisinden biri. Türkiye artık yoksul bir ülke değil, Türkiye az gelişmiş bir ülke değil. Ama geldiğimiz yer yeterli mi? Yeterli değil. Ne yapmak istiyoruz? Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapacağız. Bu hayali bir şey değil." diye konuştu.

Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde yaşananları çeşitli örneklerle katılımcılarla paylaşan Bilgin, "Türkiye demokrasi sürecinde ileriye doğru gittiğinde Türkiye'nin ekonomik gelişmesi hızlanmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Bakan Vedat Bilgin, Türkiye'de sorun çözerek ilerleyen bir siyaset anlayışı olduğunu da dile getirdi.

"Dünyada hangi kriz varsa çözüm merkezi olarak Türkiye görülüyor." ifadesini kullanan Bilgin, "Avrupa'yı tahıl krizi, açlık krizi bekliyordu. Binlerce ton gemilerle tahıl taşınıyor. Nereye gidiyor? Yüzde 57'si Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'yı açlıktan kurtarmış Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu krizin çözülmesi." dedi.

- "Türkiye sorun çözen bir ülke olarak ortaya çıktı"

Türkiye'nin sorun çözen bir ülke olarak ortaya çıktığının altını çizen Bilgin, şöyle devam etti:

"Türkiye sadece ekonomik bakımdan kalkınmıyor, sadece sosyal refahı artan bir ülke değil, sadece demokratikleşen bir ülke değil, kendi coğrafyasında lider ama aynı zamanda insanlık için yoksul ülkeler için düşünen, mazlum halkları düşünen bir ülke konusunda tarih sahnesinde yeniden kendi kimliğine yakışır bir rol üstleniyor."

Bilgin, hiç kimsenin endişe etmemesini isteyerek, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadele politikamız devam ediyor. Bu politika başarıya ulaşacak, üstelikte biz ekonomiyi büyüterek bu sorunu çözeceğiz. Büyüyerek sorunu çözmek neymiş göstereceğiz. Çünkü büyümeden vazgeçemeyiz. Büyüme istihdam demek, büyüme Türkiye'nin milli gelirinin artışı demek, büyüme Türkiye'nin güçlenmesi demek, büyüme Türkiye'nin ihracatının artması demek, yerli kaynaklara dayalı döviz üretmenin imkanı demek."

Bakan Bilgin, enflasyonla mücadele konusunda şu değerlendirmede bulundu:

"Enflasyon önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yılda tahmin ediyorum, kontrol altına alındı şimdi zaten biliyorsunuz ama bunu daha da aşağılara çekeceğiz, fakat şu gerçeği de unutmayacağız, enflasyonun karşısında, enflasyonun tahribatına uğramış insanlarımız var, emekçilerimiz var, çalışanlarımız var, işsizlerimiz var. Yardım almak durumunda olan bir sürü çalışamayan aileler var. Onların hepsine Türk devleti kendi şefkatli elini uzatıyor. Doğal gaz yardımından tutun, yakıt yardımından tutun yiyecek, giyecek yardımına kadar insanların her derdine koşan bir sosyal devlet kimliğini ortaya koyan bir Türk devleti var."

- Yeni asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT çalışmaları

Yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarına ilişkin de Bilgin, "Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi asgari ücret politikamızla ne yapıyoruz, enflasyonun tahribatına karşı koruyacak tedbirleri alıyoruz. Yarın da Ankara'da asgari ücret toplantısının üçüncüsünü yapacağız, inşallah orada da bir uzlaşmayla yeniden emekçilerimizi enflasyonun yıkıcı etkisine karşı koruyacak bir ücret seviyesinde bir uzlaşmaya varacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Bilgin, "Kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesiyle, yaklaşık 6 milyonu kapsayan bir düzenlemeyle hayatlarını ve emeklilik süreçlerinde karşılaşacakları sorunları çözecek bir uygulamayı gündeme getirdik." dedi.

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik çalışma hakkında da Bilgin, şunları aktardı:

"Biliyorsunuz bir de önümüzde EYT diye emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili yaptığımız çok yakında, bu ay içerisinde Meclise sunabilecek hale getireceğimiz uygulamamız var. Ekonomide sorunlar var, ekonomik sorunların sosyal yansımaları var, sosyal problemlere dönüşü var, onları biz teker teker çözerek ilerleyeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın, Türkiye büyük bir ülkedir, Türk devleti güçlü bir devlettir, Türk devleti sosyal bir devlettir ve bütün sosyal sorunları çözerek ileriye doğru yürüyen bir milletimiz var. Demokrasi sayesinde, demokrasimizi güçlendirerek 2023'te Türkiye'nin, büyük Türkiye rüyasını gerçekleştirecek, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü adımlarla başlangıcını yapacağız."

Bakan Bilgin, Bayburt Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil firmasını da ziyaret etti.