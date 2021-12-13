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Büyükelçi Guandong'dan Türk şirketlere yatırım çağrısı

Açıklamalarda bulunan Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Majok Guandong, "Daha çok Türk şirketinin Güney Sudan'a yatırım yapmasını istiyoruz. Türk şirketleri de ekim ayındaki Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda Güney Sudanlı yetkililerle görüşerek ilgisini gösterdi." dedi.

Ekonomi 13.12.2021, 19:57
Büyükelçi Guandong'dan Türk şirketlere yatırım çağrısı

Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Majok Guandong, 7-18 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Güney Sudan arasındaki ilişkilerin Güney Sudan'ın bağımsızlığı öncesinde kurulduğunu anlatan Guandong, "Türkiye, bizim bağımsızlığımızdan önce ülkemizde temsilciliğini açtı ve bağımsızlığımızı kazandığımız gün ofislerini büyükelçiliğe çevirdi. Türkiye bizi bağımsızlığımızın öncesinden bugüne kadar destekleyen ülkelerden biri. Bu nedenle ilişkimize çok önem veriyoruz." diye konuştu.

Güney Sudan'ın genç bir ülke olması nedeniyle Türkiye'den kapasite inşası konusunda destek aldığını dile getiren Guandong, Güney Sudanlı bürokratların Türkiye'de eğitim aldığını kaydetti.

Guandong, 2015'te 6 milyon dolar olan ticaret hacminin 2020'de 22 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Bunun hala yeterli olmadığını düşünüyoruz ama geliştirebiliriz. Türk Hava Yolları (THY) yeni yılda Güney Sudan'a seferlerini başlatacak. Ticaret hacmimizi THY'nin uçuşlara başlamasıyla daha da artıracağımızı düşünüyoruz." dedi.

İki ülkenin 2017'de ticaret anlaşması imzaladığına işaret eden Guandong, şunları söyledi:

"Türk iş insanlarını Güney Sudan'ı daha çok ziyaret etmeye teşvik ediyoruz. Şu anda başkent Juba'da 4 Türk inşaat şirketi var. Bir Türk şirketi tarım alanında yaklaşık 130 milyon dolarlık yatırım yapıyor. Ayrıca madenlerimizle de ilgilenen Türk şirketleri var. Bir Türk şirketi 5 altın arama ve çıkarma ruhsatı aldı. Yakın zamanda çalışmalara da başlayacaklar. Daha çok Türk şirketinin Güney Sudan'a yatırım yapmasını istiyoruz. Türk şirketleri de ekim ayındaki Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda Güney Sudanlı yetkililerle görüşerek ilgisini gösterdi."

"Türk şirketlerinden gıda alanında yatırım yapmalarını istiyoruz"

Guandong, genç bir ülke olan Güney Sudan'da çok fazla fırsat olduğuna vurgu yaptı.

Ülkede demir yolları, köprü, havalimanı, okul, hastane gibi altyapı ve inşaat projelerinin öncelikli olduğunu anlatan Guandong, "İkinci önceliğimiz ise madencilik. Petrol üreten bir ülke olmamızın yanında önemli altın, uranyum ve çinko yataklarına sahibiz." şeklinde konuştu.

Guandong, Güney Sudan'ın bakir topraklarının tarıma elverişli olduğunun da altını çizerek, "Afrika'da verimli ve sulak arazilere sahip birkaç ülkeden biriyiz. Hem yer altı hem de nehir sularıyla beslenen topraklarımız var. Türk şirketlerinin gıda alanında fabrikalar ve yatırım yapmasını istiyoruz. Ülkemizde mango ve ananas gibi doğal olarak yetişen ürünlerimiz var ancak bunları işleyemiyor, paketleyip satamıyoruz. Ayrıca Doğu Afrika'nın en önemli bal üreticilerinden biriyiz ve Kanada ile Avustralya'dan yatırımlar alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Salgının Afrika'yı Avrupa'dan daha az etkilemesinden kaynaklı bir hayal kırıklığı var"

Güney Sudan'ın da tüm dünya gibi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler aldığını anlatan Guandong, Türkiye'ye gönderdiği koruyucu ekipman, ilaç ve sağlık malzemesi desteği için teşekkür etti.

Guandong, ülkesinin salgından düşük ölçüde etkilendiğini belirterek, erken alınan önlemlerin ve vatandaşlara yapılan uyarıların önemli olduğuna işaret etti.

Güney Afrika ülkelerinde ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin Guandong, "Omicron varyantı yeni bir keşif. Bunu keşfedenler semptomların daha hafif geçtiğini saptadı ancak Batı medyası bu varyantı çok büyütüyor ve Afrika'yı hedef alıyor. Sanırım salgının Afrika'yı Avrupa'dan ve dünyanın başka bölgelerinden daha az etkilemesinden kaynaklı bir hayal kırıklığı var. Bu varyantın önceki varyantlardan daha ciddi olmadığı görülüyor." dedi.

"Batı basını Etiyopya'da yaşananları daha vahim göstermeye çalışıyor"

Güney Sudan'ın komşuları Sudan ve Etiyopya'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Guandong, iki ülkedeki gelişmelerin de endişe verici olmasına rağmen barışçıl çözüm için umutlu olduklarını kaydetti.

Guandong, Etiyopya'nın her zorlukta ülkesine destek verdiğini vurgulayarak, "Hükümetimiz Etiyopya hükümeti ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi arasında ara buluculuk yapma kararı aldı. Barışçıl bir müzakerenin yollarını arıyoruz çünkü Etiyopya Afrika'nın ekonomik kalkınmışlık açısından önde gelen ülkelerinden birisi ve bu seviyenin altına düşmelerini istemiyoruz." diye konuştu.

Dünyada Etiyopya'da çözüm istemeyen ülkeler bulunduğunu ifade eden Guandong, "Dünyanın başka ülkeleri bu konuda çok da yardımcı olmuyor. Batı basını yaşananları daha vahim göstermeye çalışıyor ancak biz ara buluculuk yapmaya çalışıyoruz. Taraflara önce ateşkes ardından da barışçıl çözüm için mesajlar gönderdik." değerlendirmesinde bulundu.

Guandong, Sudan'da geçiş döneminin yaşandığına da dikkati çekerek, askeri ve sivil tarafların oluşturacağı yapıyla seçimlere gidilmesinin önemine değindi.

İstanbul'da gerçekleşecek 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne ilişkin açıklamalar yapan Guandong, Afrika Birliği ile Türkiye'nin stratejik ortak olduklarını belirtti.

Guandong, Türkiye'den Afrika'ya sanayileşme, kalkınma ve salgınla mücadelede desteğinin sürmesini isteyerek, zirve neticesinde Afrika-Türkiye ilişkilerinin gelecek 5 yılının şekilleneceğini vurguladı.

Ülkesinden zirveye yüksek düzeyli katılım beklediğini dile getiren Guandong, "Güney Sudan ile Türkiye arasında kalkınma, altyapı, madencilik ve insani yardım alanlarında yeni iş birliği kapılarının açılmasını umuyoruz. Son yıllarda sellerle mücadele ediyoruz ve insani yardım konusunda yardımlar bekliyoruz." dedi.

Guandong, başta AA ve TRT olmak üzere Türk medyasının Afrika'da önemli haber kaynakları haline geldiğini dikkati çekerek, "Türkiye'nin Etiyopya'ya desteği de bizi mutlu ediyor. Addis Ababa, Afrika Birliğinin Genel Merkezine ev sahipliği yapıyor. Oranın istikrarsız hale gelmesini istemeyiz. Afrika ülkelerinden liderlerin de Türkiye'den Etiyopya'ya destek vermesini istediğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#güney sudan #Majok Guandong
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