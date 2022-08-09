Büyük gün geldi: Abdülhamid Han yarın ilk sondajı için demir alıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abdülhamid Han gemisini Mersin Taşucu Limanı'ndan uğurlaması bekleniyor.
Ekonomi 09.08.2022, 01:50
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın yarın Akdeniz'de ilk sondajı için demir aldığını bildirdi.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Yarın büyük gün!.. Heyecanlıyız… Dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han yarın ilk sondajı için demir alıyor. Yolu açık, rüzgarı kolayına, gayreti Abdülhamid Han gibi olsun." ifadesini kullandı.
Yarın büyük gün!..— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 8, 2022
Heyecanlıyız…
Dördüncü sondaj gemimiz #AbdülhamidHan yarın ilk sondajı için demir alıyor.
Yolu açık, rüzgarı kolayına, gayreti Abdülhamid Han gibi olsun. pic.twitter.com/PqxtYI4wbF
İşlemleri tamamlanan geminin Mersin Taşucu Limanı'ndan yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanması bekleniyor.
Kaynak: AA
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