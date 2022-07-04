Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Emeklilerimize de çalışanlarımıza da enflasyona karşı koruyacak yüzde 42 zam oranını gerçekleştireceğiz. Bütün kamu çalışanları ücret artışından istifade edecek" dedi.

Bakan Bilgin, açıklamalarında şunları kaydetti;

Enflasyon, tahminlerimizi zorlayarak yüksek çıktı. Bu kadar artış beklemiyorduk. Bunda enerji sektörünün etkisi fazla.

Yüzde 42'lik artış ciddi bir artıştır. Bu enflasyon şartları içerisinde çok yüksek değildir. Biz daha fazla vermek isterdik. Memur ve memur emeklisine yüzde 42 düzeyinde bir zam oranını gerçekleştireceğiz.

Devlet 90 milyar lira alacağından vazgeçti. Çalışanları için vazgeçti. Devlet elini taşın altına fazlasıyla koydu.

Tüm kamu çalışanları bu artıştan (memur zammı) istifade edecek. Türk devleti çalışanlarını ve emeklilerini koruma bilinciyle hareket etmekte ve böyle davranmaktadır.