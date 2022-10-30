Burdur'dan çıkıyor dünyayı dolaşıyor

Burdur'un Gölhisar ilçelerinde seralarda üretilen, lezzetinin yanı sıra zengin C vitaminiyle öne çıkan Kaliforniya biberi, Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden talep görüyor.

Kente yaygınlaşan örtü altı yayla domatesinin ardından bazı üreticiler katma değeri yüksek Kaliforniya biberine yöneldi. Yaklaşık 3 yıldır yetiştirilmeye başlanan sarı, kırmızı ve yeşil renkteki biberin ilçedeki ekim alanı her geçen yıl arttı.

Burdur Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, AA muhabirine, ilçedeki seraların bir fabrika gibi ortalama 200 kişiyle çalıştığını, bölgenin mevsimlik işçi göçü aldığını söyledi.

İlçedeki Kaliforniya biberi tarımının bu yıl 500 dekara çıktığını belirten Tuğrul, "Dekardan 6 ton verim alınıyor. Üretimin yüzde 90'ı dış piyasaya gönderiliyor. Döviz girdisi sağlayan, yurt dışında fazlasıyla tutulan bir ürün. Domatesin yanında biberin de kazancı iyi, dolayısıyla üreticilerimiz Kaliforniya biberine ilgi gösteriyor. 350 dekarla başladık, bu yıl 500, önümüzdeki yıl muhtemelen 1000 dekar civarında Kaliforniya biberinin üretiminin olacağını hedeflemekteyiz." diye konuştu.

"İstenen her yere ürün gönderebiliyoruz"

Bir serada üretim sorumlusu ziraat mühendisi Burak Şanlı da Kaliforniya biberinin portakal ve limondan daha fazla C vitamini içerdiğini vurguladı.

İhracat açık olduğu sürece satışta sorun yaşamadıklarını anlatan Şanlı, şöyle devam etti:

"Kilogram fiyatı bu yıl ortalama 30 lira bandında. Birinci sınıf kalitedeki ürünlerimiz tamamen yurt dışına gidiyor. Rusya, Polonya, Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri ile Dubai'ye ürün gönderdik. İstenen her yere ürün gönderebiliyoruz çünkü bizde ilaç kalıntısı olmadığından sorun yaşamıyoruz. Zararlı böceklere karşı zararsız böceklerle mücadele yapıyoruz."

"Bölgeye öncülük yaptık, model olduk"

İlçede Kaliforniya biberinin ilk üreticisi olan Levent Yavuz ise 2020'de yaptıkları yatırımın sonuçlarını almaya başladıklarını kaydetti.

Bu yıl emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade eden Yavuz, "Ağustostan beri biber hasadı yapıyoruz. 20-25 gün daha devam edecek. Bölgeye öncülük yaptık, model olduk. Çok narin bir mahsul. Üretimi yaygınlaştırmaya ve artırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.