Buğday fiyatları yüzde 40 yükseldi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında hububat fiyatlarında artış sürüyor.

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları en büyük hububat ihracatçıları olan Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin arz sorunlarına yol açmasıyla yüzde 7 yükselişle ton başına 444,2 dolara çıktı. Buğdayın haftalık bazda artışı yüzde 40'ı aştı.

Mısır fiyatları da yukarı yönlü hareket ederek 10 yılın zirvesine yükseldi. Mısırın ton fiyatı yüzde 2,44 yükselişle 7,66 dolara ulaştı.

Batılı ülkelerden gelen yaptırımlar dünyanın en büyük buğday ihracatçısı olan Rusya'dan gelen arzda azalmaya neden oldu.

Rusya ve Ukrayna küresel hububat ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu ve mısır ihracatının yüzde 19'unu oluşturuyor.