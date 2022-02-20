Bu yıl fındıkta yüksek verim bekleniyor

Türkiye'nin fındık üretiminin yüzde 28'inin gerçekleştirildiği ve geçen yıl ihracat artışı yaşanan Düzce'de son yağışlar, üreticilerin verim beklentisini artırdı.

Türkiye'de fındık yetiştirilen 16 il içerisinde üretim alanı olarak 6. sırada, üretim miktarıyla ise 5. sırada yer alan kentte, 2021'de bir önceki yıla göre fındık üretiminde 1000 ton artış yaşandı.

Kentte kurulu 11 fabrikada geçen yıl işlenen yaklaşık 20 bin ton fındık, başta İtalya, Fransa ve Polonya gibi Avrupa ülkeleri olmak üzere 20 ülkeye ihraç edildi.

Kabuklu ve işlenmemiş yaklaşık 10 bin ton ürünün ise iç piyasaya sunulduğu kentte, halk arasında "doğal gübre" olarak kabul edilen kar yağışının yoğun olması bu yıl verimde beklentiyi yükseltti.

"Fındık hem kent hem de ülke için önemli bir tarım ürünü"

İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, AA muhabirine, fındığın hem kent hem de ülke için önemli bir tarım ürünü olduğunu söyledi.

Bölgede 2021 yılında bir önceki yıla göre hem üretimde hem de ihracatta artış yaşandığını belirten Çiçek, "2021'de, 2020'ye göre 1000 ton kadar daha fazla üretimimiz oldu. Yaklaşık 20 ülkeye gönderim yapıyoruz. İtalya, Fransa, Polonya gibi Avrupa ülkelerine ihracatımız oluyor. 2022 yılında beklentimiz tabii ki daha da yüksek seviyede. İnşallah bu, çiftçimize de katma değer sağlayacaktır." diye konuştu.

Çiçek, fındığın izne bağlı üretilen bir ürün olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın izin verdiği 16 ilde fındık üretimi yapılıyor. Üretim alanı olarak baktığımızda Düzce 6. sırada ama üretimde 5. sıradayız. İlimizin yüzölçümü ufak olmasına rağmen dekar verimi diğer illere göre daha yüksek. Vatandaşımızın da kültürel mücadelesi ve gübre gibi bakım malzemelerin katkısıyla verimde daha da artış olacaktır. Bizler de bu sene vatandaşlarımızı daha fazla sahada görmek ve kültürel mücadelesine destek olmak için sahada olacağız."

İhracattaki artışın kendilerini mutlu ettiğini, verim artışıyla birlikte ihracatta da bir yükseliş olduğunu ifade eden Çiçek, bunu sürdürmek istediklerini sözlerine ekledi.