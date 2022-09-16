Bu sene palamut bolluğu var

Balıkçılar, gırgır tekneleriyle sırayla limana girdi. Teknelerden indirilen palamutlar, burada bekleyen araçlara yüklenerek, çevre illerin yanı sıra İstanbul ve Ankara'ya gönderildi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, liman içerisinde ciddi bir palamut sevkiyatı olduğunu belirterek, "Balıkçılar açısından şu anda umduğunuzu bulduk diyebiliriz. Liman içinde kamyonlardan adım atılacak yer yok. Balıkçılar seri olarak kamyonlara yüklemeye çalışıyorlar, bir an önce işlerini bitirip avlanmak için..." diye konuştu.

Bolluğun balık fiyatlarını da etkilediğini ve düşüş yaşandığını ifade eden Karakaş, şunları söyledi:

"Şu an tam bolluk zamanı. Bu şekilde devam edeceğini tahmin ediyoruz. Havalar sıcak olduğu için palamudun tüketilmesi lazım. Bu yoğunluğu sık sık göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bu gece tahminimiz 200-250 ton civarında. Tekne başı ortalama 7 ton ile 10 ton arası bir balık geliyor. Yani kasa olarak hesaplarsak bin, bin 200 civarında. Balıkçıların yüzü kesinlikle güldü."

Balıkçı Mustafa Kıroğlan da bol miktarda palamut avladıklarını ve 6 bin çift palamudu sevk ettiklerini açıkladı.