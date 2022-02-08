Bu geceye dikkat: Benzine 71 kuruş zam geldi
Motorine yapılan zamdan sonra benzine de bu geceden itibaren 71 kuruş zam yapıldı.
Ekonomi 08.02.2022, 21:49
Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 71 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,56 liradan satılan benzinin litre fiyatı 15,27 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya, İzmir'de 14,58 liradan 15,29 liraya çıkacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirket ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Kaynak: AA
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