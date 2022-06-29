Bu geceden itibaren başlıyor! motorine indirim
30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere motorine 84 kuruşluk bir indirim daha gelecek.
Ekonomi 29.06.2022, 09:14
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Brent petrol ve dolar kurundaki düşüşün ardından, 29 Haziran 2022 itibariyle motorinde 2 lira 50 kuruşluk bir indirim meydana gelirken, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 50 kuruştan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 27 lira 30 kuruştan satılıyor.
Motorine dün de bir indirim gelmişti
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