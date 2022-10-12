Bu gece yarısından itibaren motorine indirim geliyor
Motorin grubuna 13 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,13 TL indirim yapılacak.
Ekonomi 12.10.2022, 09:04
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Motorin grubuna 13 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,13 TL indiirim gelecek.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 28,50 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,60 satılıyor.
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parçalı bulutlu
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|8
|17
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