Bu gece başlıyor! Benzine indirim

Benzine 10 Aralık 2022 itibariyle 75 kuruş indirim bekleniyor.

Sektör kaynaklarınınm aktardığına göre, benzine 10 Aralık 2022 itibariyle 75 kuruş indirim bekleniyor.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Kurşunsuz Benzin 9,59 TL/LT 20,19 yüzde 110 Motorin UltraForce 9.36 TL/LT 22,97 yüzde 145 arttı.

Benzin fiyatı 1 yılda yüzde 89, dizel fiyatı 1 yılda yüzde 125 zamlanmış oldu.

Brent fiyatı 1 yılda yüzde 1.44 yükseldi

Rafineri Marjı 1 yıl öncesi ile benzinde aynı, dizelde ise yüzde 133 arttı.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Motorin litresi 21.05

Benzinin litresi 18.14

Ankara

Motorin litresi 21.23

Benzinin litresi 18.35

İzmir

Motorin litresi 21.29

Benzinin litresi 18.34

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.