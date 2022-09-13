Brent petrolün varil fiyatı arttı
Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.34 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,23 artış gösterdi.
Ekonomi 13.09.2022, 10:52
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,22 dolardan işlem görüyor. Dün 95,14 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 artarak 94,22 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,09 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlar, küresel petrol arzı ve talebine ilişkin haber akışlarıyla dalgalı bir seyir izliyor.
Arz tarafında ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planı fiyatlar üzerinde etkili oluyor.
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