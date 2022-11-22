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Brent petrolün varil fiyatı arttı

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,02 artış gösterdi.

Ekonomi 22.11.2022, 10:11
Brent petrolün varil fiyatı arttı

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87,47 dolardan işlem görüyor. Dün 87,86 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,02 artarak 87,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,95 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan'ın petrol arzını artırmaya çalıştığına yönelik haberlerle dün Brent petrolün varil fiyatı 82,3 dolarla ocak ayından bu yana en düşük seviye inse de, yetkililerin iddiaları yalanlamasının ardından günü kayıplarının önemli bir kısmını telafi ederek kapattı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, üretim artışına ilişkin iddiaların aksine, mevcut günlük 2 milyon varillik üretim kesintisinin 2023 sonuna kadar devam edeceğini, arz talep dinamikleri gerektirdiğinde daha fazla kesinti yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Selman ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, 4 Aralık'taki toplantısında küresel ekonomiye ilişkin belirsizlik nedeniyle petrol üretimi konusunda temkinli davranacağını kaydetti.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik petrol yasağının sebep olduğu arz daralması endişeleri fiyatları yukarı yönlü desteklemeyi sürdürüyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dün Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol satmayacaklarını bildirdi.

AB, temmuzda onaylanan 6'ncı yaptırım paketi kapsamında, Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikinin 5 Aralık, rafine ürün tedarikinin de 5 Şubat itibarıyla tamamen kesilmesine karar vermişti.

Geçen ay kabul edilen ve Rusya'nın petrol satışına tavan fiyat getirilmesini içeren 8'inci yaptırım paketi kapsamında ise Rusya'dan ham petrol ve ürünlerinin deniz yoluyla üçüncü ülkelere taşınmasına ilave kısıtlamalar getirilmişti.

Artan resesyon endişeleri petrol fiyatlarını baskılamaya devam ederken, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de artan Kovid-19 vakalarına yönelik haber akışının ülkede daha sıkı tedbirleri gündeme getirmesi ise piyasalarda talep endişelerine yol açıyor.

Artan vakalar ve "sıfır Kovid-19" politikası nedeniyle başkent Pekin'de koruma ve önleme tedbirleri artırıldı. Şehrin merkez ilçelerinin büyük bölümünde vatandaşlara mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları tavsiye edilirken, okullarda bugünden itibaren bir hafta çevrim içi eğitime geçildi.

Brent petrolde teknik olarak 87,81 ile 88,24 dolar aralığının direnç, 87,38 ile 86,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

#petrol #Petrol fiyatları
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