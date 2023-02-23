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Brent petrolün varil fiyatı 80,72 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80,72 dolardan işlem görüyor.

Ekonomi 23.02.2023, 10:33
Brent petrolün varil fiyatı 80,72 dolar

Dün 83,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,14 artarak 80,72 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,11 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısıtlı yükselişte, Rusya'nın gelecek dönemde petrol arzını azaltabileceğine yönelik haberler etkili oldu.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Rusya, martta batı limanlarından petrol ihracatını şubata göre yüzde 25'e kadar azaltmayı planlıyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 13 Şubat'ta yaptığı açıklamada, martta petrol üretimini günlük 500 bin varil azaltacaklarını açıklamıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği ve bunun da petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişeleri fiyatlardaki yükselişi kısıtlıyor.

Fed'in dün açıklanan son toplantısına ait tutanaklar, neredeyse tüm Fed yetkililerinin faiz oranının 25 baz puan artırılmasında hemfikir olduğunu, birkaç yetkilinin ise 50 baz puanlık faiz artışını desteklediğini ortaya koydu.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 9 milyon 895 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 233 bin varil artacağı yönündeydi.  

Stoklarda beklenenden yüksek artış öngörüsü, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talebin düşük seyrettiği algısıyla fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 80,94 ile 81,11 dolar aralığının direnç, 80,68 ile 80,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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