Brent petrol fiyatı geriledi
Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 97 dolar seviyesine geriledi. Petrol fiyatları yaklaşık son iki haftanın en düşük seviyelerini gördü.
Ekonomi 15.03.2022, 16:10 15.03.2022, 16:15
Dün günü 106,90 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 14.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 8,52 düşüşle 97,79 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 93,84 dolardan alıcı buldu.
Böylece, petrol fiyatları yaklaşık son iki haftanın en düşük seviyelerini gördü.
Dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin'de artan Kovid-19 vaka sayısının salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerine dönmesi piyasalarda talep endişelerine yol açarak fiyatların gerilemesine neden oluyor.
Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için devam eden müzakereler ise piyasalarda arz endişelerini hafifleterek fiyatları baskılamaya devam ediyor.
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