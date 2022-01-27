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BOTAŞ'tan doğal gaz arzı açıklaması

BOTAŞ, yer altı doğal gaz depoları, Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Üniteleri ve iletim şebekesine yönelik iddialara ilişkin, 81 ilin tamamında rekor tüketimlere rağmen gaz arzının sorunsuz devam ettiğini ve tedbirlerin alındığını açıkladı.

Ekonomi 27.01.2022, 01:20 27.01.2022, 01:55
BOTAŞ'tan doğal gaz arzı açıklaması

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialara yanıt verildi.

Bazı kişiler tarafından doğal gaz piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin yapılan analiz ve yorumlarda sistematik olarak gerçek dışı ve spekülatif bilgilerin paylaşıldığı aktarılan açıklamada, "Birçoğu gerçeklikten uzak, şahsi ve/veya kurumsal menfaatlere hizmet amacı taşıdığı düşünülen bu ifadelerin, Türkiye doğal gaz piyasasını yönlendirme, gaz fiyatlarını yükseltme amacına matuf olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

Açıklamada, "Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi tamamlanmadı" iddialarına yönelik, "2017 yılında 1. fazı, 2021 yılında ise 2. fazı devreye alınmak suretiyle proje tamamlanmıştır. Böylelikle toplam 1,2 milyar metreküp depolama kapasitesine ulaşılmıştır. Kış sezonuna yüzde 100 doluluk oranıyla giren tesiste sadece 2021'de toplam 1 milyar metreküp doğal gaz iletim sistemine verilmiş, halihazırda verilmeye devam edilmektedir. 2019'da başlayan genişletme projesi ise 2023'te tamamlanacak olup, toplamda 5,4 milyar metreküp depolama kapasitesine ulaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Yer altı doğal gaz depolama kapasitelerine ilişkin de bilgilere yer verilen açıklamada, Silivri ve Tuz Gölü Yer Altı Tesisleri'nin toplam depolama kapasitesinin 2019'da 3,5 milyar metreküpe, 2020'de 3,9 milyar metreküpe, 2021'de ise 4,4 milyar metreküpe çıkarıldığı, tesislerde bu yıl 5,8 milyar metreküp ve gelecek yıl 10 milyar metreküp yer altı depolama kapasitesine ulaşılacağı belirtildi.

Çift yönlü gaz akışı sağlanabiliyor

Açıklamada, iletim şebekesinin, doğal gaz akışının hem doğudan batıya hem de batıdan doğuya olacak şekilde dizayn edildiği, BOTAŞ'ın altyapı yatırımlarında herhangi bir eksiklik söz konusu olmadığı, bütün kompresör istasyonları, tesis ve ünitelerinin çalışır durumda olduğu vurgulandı.

Halihazırda iletim şebekesinin arz talep dengesini sağlayacak şekilde işletildiği belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"81 ilimizin tamamına doğal gaz sevkiyatı rekor tüketimlere rağmen sorunsuz devam etmekte, sonrası için de her türlü tedbirler alınmış durumdadır. BOTAŞ Ertuğrul Gazi FSRU Gemisi 2021'de işletmeye alınmış olup, iletim sistemine sadece bu kış sezonunda toplam 1,1 milyar Sm3 (standart metreküp) depolama ve gazlaştırma hizmeti sunmuştur. FSRU gemileri, yapıları itibarıyla iletim sistemine yüksek basınçta doğal gaz verebilmektedirler. Bu özellikleri nedeniyle karada ilave bir kompresör istasyonuna ihtiyaç duymamaktadırlar. Ayrıca tüm engelleme gayret ve girişimlerine rağmen bu yıl içerisinde Saros FSRU tesisini de ülkemizin istifadesine sunmayı hedefliyoruz."

#botaş
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