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Boşuna değil: 9,2 milyar lira vatandaşın cebinde kaldı

Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasıyla 9,2 milyar liranın vatandaşın cebinde kaldığını açıkladı.

Ekonomi 17.03.2022, 17:09
Boşuna değil: 9,2 milyar lira vatandaşın cebinde kaldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasıyla bugüne kadar yaklaşık 8,3 milyar kilovatsaat tasarruf sağlandığını bunun da yaklaşık 9,2 milyar liraya denk geldiğini bildirdi.

Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada ABD Senatosu'nun yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine yönelik tasarıyı onaylamasının ardından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enerji verimliliği ve tasarrufunun bakanlık olarak en çok önem verdikleri hususlardan olduğuna değinen Dönmez, "Bu çerçevede 2016'da Yaz-Kış Saat Uygulaması konusunun bilimsel olarak incelenmesi için İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir çalışma başlattık. Akademisyenlerin hassasiyetle üzerinde durarak yaptığı çalışma sonucu ortaya çıkan bilimsel rapor doğrultusunda 2016 itibarıyla Sürekli Yaz Saati Uygulaması’na geçtik. Uygulama neticesinde bugüne kadar yaklaşık 8,3 milyar kilovatsaat tasarruf sağladık. Bu tasarrufla yaklaşık 9,2 milyar lira vatandaşımız kazanç elde etti." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, 6 yıldır uygulanan kalıcı yaz saati uygulamasının dünyaya rol model olduğunu belirterek, bu çalışmanın stratejik ve bilimsel çerçevede yapıldığını aktardı.

ABD de kalıcı yaz saati uygulamasına geçiyor

Daha önce de Avrupa Parlamentosu toplu olarak tüm Avrupa Birliği ülkelerinde aynı anda geçilen yaz-kış saat uygulaması ile ilgili bir oylama yapmıştı. 26 Mart 2019'da yapılan oylama sonucu Avrupa Birliği ülkeleri enerji tasarrufu amacıyla kullandıkları saat uygulamasını seçmede serbest bırakılmıştı. AB üyelerinin hem ülke içinde hem de AB çapında ekonomik kaybı azaltacak şekilde karar vermesi çağrısında bulunuldu.

Diğer taraftan 15 Mart 2022'de ABD Senatosu, ülkede yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine ilişkin hazırlanan yasa tasarısını onayladı. Tasarı, Senato Genel Kurulu’nda oy birliği ile kabul edildi.

Cumhuriyetçi Senator Marco Rubio, konuya ilişkin açıklamasında yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesinin birçok açıdan yararlı olacağını, suç oranları, intiharlar ve çocuk obezitesi gibi birçok olumsuzluğun azalmasına sağlayacağını ifade etti. Uygulamanın ülke genelinde 20 Kasım 2023'te başlayacağı belirtildi.

Kaynak: AA
#kalıcı yaz saati uygulaması #Fatih Dönmez
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