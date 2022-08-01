Borsa'dan tüm zamanların kapanış rekoru
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,47 değer kazancıyla 2.656,32 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.
Ekonomi 01.08.2022, 19:06 01.08.2022, 19:08
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 35,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,45 ve holding endeksi yüzde 3,38 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran holding oldu.
Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi 2.656,32 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Analistler, geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizlerde beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi ve sonraki dönem için daha yumuşak bir tutum izleyeceği sinyali vermesinin yanı sıra şirket finansal sonuçlarının pay piyasalarında risk iştahını artırdığını söyledi.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
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|2. Alanyaspor
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|3. Ankaragücü
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|4. Antalyaspor
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|5. Beşiktaş
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|6. Karagümrük
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|7. Fenerbahçe
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|8. Galatasaray
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|9. Gaziantep FK
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|10. Giresunspor
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|11. Hatayspor
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|12. Başakşehir
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|13. İstanbulspor
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|14. Kasımpaşa
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|15. Kayserispor
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|16. Konyaspor
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|17. Sivasspor
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|18. Trabzonspor
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|19. Ümraniye
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|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
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|2. Altay
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|3. Altınordu
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|4. Bandırmaspor
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|5. Bodrumspor
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|6. Boluspor
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|7. Denizlispor
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|8. Erzurumspor
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|9. Eyüpspor
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|10. Gençlerbirliği
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|11. Göztepe
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|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
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|18. Tuzlaspor
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|19. Ö.K Yeni Malatya
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|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
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|3. Aston Villa
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|4. Brentford
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|5. Brighton
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|6. Chelsea
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|7. Crystal Palace
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|8. Everton
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|9. Fulham
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|10. Leeds United
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|11. Leicester City
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|12. Liverpool
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|13. M.City
|0
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|14. M. United
|0
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|15. Newcastle
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|16. Nottingham Forest
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|17. Southampton
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|18. Tottenham
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|19. West Ham United
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|20. Wolverhampton Wanderers
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|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
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|7. Elche
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|8. Espanyol
|0
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|9. Getafe
|0
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|10. Girona
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|11. Mallorca
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|0
|12. Osasuna
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|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
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