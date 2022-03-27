banner38

Borsada hizmet sektörünün karı geç yıl 5 katına çıktı

Borsa İstanbul'da ana sektör endeksleri arasında geçen yıl oransal olarak en fazla kar artışı hizmet sektörü altında işlem gören şirketlerde gerçekleşti. Hizmet sektöründeki şirketlerin karı, geçen yıl 37 milyar 627 milyon liraya yükseldi.

Ekonomi 27.03.2022, 11:56
Borsada hizmet sektörünün karı geç yıl 5 katına çıktı

Borsa İstanbul'da işlem gören ana sektör endeksleri arasında hizmet sektörüne dahil şirketlerin karı, geçen yıl 2020'ye kıyasla yaklaşık 5 katına çıktı.

Söz konusu dönemde hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin karı, 8 milyar 248 milyon liradan 37 milyar 627 milyon liraya yükseldi.

Miktar bazında bakıldığında, ana sektör endeksleri arasında en fazla karı mali endeks altında işlem gören şirketler elde etti. Söz konusu şirketlerin karı yüzde 139,4 artışla 146 milyar 161 milyon liraya çıktı.

Geçen yıl sanayi şirketlerinin karı, bir önceki yıla göre yüzde 162,3 artarak 83 milyar 916 milyon liraya, teknoloji şirketlerinin karı da yüzde 54,2 yükselerek 8 milyar 635 milyon liraya ulaştı.

Alt sektör endekslerinde en çok banka dışı likit 10 endeksine dahil şirketlerin karı arttı

Alt sektör endekslerine bakıldığında, 2021'de oransal olarak en fazla karı artan banka dışı likit 10 endeksine dahil şirketler oldu. Söz konusu şirketlerin karı 5 milyar 926 milyon liradan 56 milyar 547 milyon liraya yükseldi. Bu sektörü sırasıyla gayrimenkul yatırım ortaklığı, kimya, petrol, plastik, elektrik ve metal ana sanayi sektörlerine dahil şirketler izledi.

Geçen yıl gayrimenkul yatırım ortaklığı altında işlem gören şirketlerin karı, yaklaşık 7 katına çıkarak 25 milyar 261 milyon liraya yükseldi.

Kimya, petrol, plastik şirketlerinin karı yaklaşık 7 katına ulaşarak 16 milyar 555 milyon liraya çıktı.

Elektrik sektörüne dahil şirketlerin karı 6 katı aşkın artışla 4 milyar 498 milyon liraya, metal ana sanayi sektörüne dahil şirketlerin karı da 4,5 kat yükselişle 27 milyar 434 milyon liraya ulaştı.

Zarar açıklayan sektör endeksi yok

Alt sektör endeksleri arasında bütün sektör endeksleri kar açıkladı. En fazla karı 58 milyar 808 milyon lirayla holding ve yatırım şirketleri elde ederken, en az kara 71 milyon 15 bin lirayla turizm şirketleri sahip oldu.

Sadece gıda, içecek şirketlerinin karı azaldı. Gıda, içecek sektörüne dahil şirketlerin karı yüzde 0,74 azalarak 4 milyar 130 milyon liraya geriledi.

2020'de 7 milyar 895 milyon lira zarar eden ulaştırma şirketleri ise geçen yıl 7 milyar 76 milyon lira kara döndü.

#borsa istanbul
Yorumlar (0)
banner35
8
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19