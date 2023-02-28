Borsa yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,90 puan artarken, toplam işlem hacmi 94,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,51 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 0,98 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceğine ilişkin beklentilere karşın küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed'in mart, mayıs ve haziran ayı toplantılarında 25'er baz puanlık faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, açıklanacak veri ve yetkililerin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığın sürmesine neden olabileceğini söyledi.

Yarın İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının takip edileceğini belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, Almanya'da enflasyonun piyasaların odağında olacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 ve 5.340 seviyelerinin direnç, 5.150 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.