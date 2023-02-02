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Borsa yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 4.752,24 puandan tamamladı.

Ekonomi 02.02.2023, 18:49
Borsa yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 118,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,11 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,92 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,40 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 6,05 ile spor oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına çıkardı.

Karar metninde, faiz oranında artışın devam edeceğine işaret edilirken, Fed Başkanı Jerome Powell, ilk defa dezenflasyonist sürecin başladığını, şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmanın tam etkilerinin henüz hissedilmediğini söyledi.

Analistler, Fed'in toplantı tutanaklarında "şahin" duruşun sürdürülmesine karşın Powell'ın daha yumuşak tondaki açıklamalarının küresel pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4,0'e çıkardığını duyurdu. Böylece İngiltere'de politika faizi, Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkartılmış oldu.

Avrupa Merkez Bankası da (ECB), üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

Yarın veri gündeminde yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 ve 4.650 seviyelerinin destek, 4.900 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,66 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,66) göre bir önceki ay yüzde 64,27 olan yıllık enflasyonun yüzde 53,26'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

Kaynak: AA
#borsa #işlem
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