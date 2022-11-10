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Borsa rekorlarla kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 4.467,10 puandan tamamladı.

Ekonomi 10.11.2022, 19:05
Borsa rekorlarla kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 106,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 105,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,82 ve holding endeksi yüzde 2,61 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,03 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,20 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerin altında bir seyir izlemesiyle pay piyasalarına pozitif bir seyir hakim oldu.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 7,7 artarak beklenenden fazla yavaşlama kaydetti.

Analistler, kripto para piyasasına yönelik endişeler, Çin'de artan vaka sayıları ve ABD'de ara Kongre seçimine ilişkin belirsizliklerin etkilerinin küresel pay piyasalarında izlendiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme, ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi'nin öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.500 puanın direnç, 4.280 ve 4.220 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2 milyar 632 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, 2022 sonunda ise cari işlemler hesabının 51,5 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin eylülde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artmasını bekleyen ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 3,1 artacağını öngörüyor.

Kaynak: AA
#borsa #işlem #rekor
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