Borsa rekor kırdı!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altı haftalık yükseliş eğiliminin ardından yedinci haftanın ilk işlem gününde 2.422,16 puanla tüm zamanların rekorunu kırdı.
BIST 100 endeksi 17 Aralık'ta gördüğü 2.406,87 seviyesini geçerek yeni rekor seviyesini 2.422,16 puana taşırken, banka hisseleri söz konusu yükselişe öncülük etti.
Analistler, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin büyük çoğunluğundan yılın ilk çeyreğinde önemli kar artışı beklendiğini kaydederek, özellikle banka karlılıklarına ilişkin tahminlerin risk iştahını besleyen başlıca faktör olduğunu dile getirdi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altı haftalık yükseliş eğiliminin ardından yedinci haftanın ilk işlem gününde 2.422,16 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Küresel pay piyasalarından son zamanlarda pozitif ayrışmayı başaran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
BIST 100 endeksi 17 Aralık'ta gördüğü 2.406,87 seviyesini geçerek yeni rekor seviyesini 2.422,16 puana taşırken, banka hisseleri söz konusu yükselişe öncülük etti.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|32
|72
|2. Fenerbahçe
|32
|59
|3. Konyaspor
|32
|58
|4. Başakşehir
|32
|53
|5. Adana Demirspor
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|52
|7. Beşiktaş
|32
|50
|8. Hatayspor
|31
|48
|9. Karagümrük
|32
|46
|10. Antalyaspor
|31
|44
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
|32
|41
|13. Gaziantep FK
|32
|41
|14. Galatasaray
|32
|41
|15. Kayserispor
|32
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Altay
|32
|29
|18. Rizespor
|32
|29
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. İstanbulspor
|29
|51
|5. Eyüpspor
|29
|49
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|30
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|29
|38
|11. Keçiörengücü
|29
|38
|12. Gençlerbirliği
|29
|38
|13. Boluspor
|29
|35
|14. Menemen Belediyespor
|29
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|29
|33
|17. Kocaelispor
|29
|33
|18. Bursaspor
|29
|31
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Crystal Palace
|31
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Brentford
|32
|36
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|31
|54
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|31
|41
|11. Espanyol
|31
|39
|12. Celta Vigo
|31
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|31
|32
|15. Elche
|31
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|31
|22
|20. Deportivo Alaves
|31
|22