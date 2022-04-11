Borsa rekor kırdı!

BIST 100 endeksi 17 Aralık'ta gördüğü 2.406,87 seviyesini geçerek yeni rekor seviyesini 2.422,16 puana taşırken, banka hisseleri söz konusu yükselişe öncülük etti.

Analistler, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin büyük çoğunluğundan yılın ilk çeyreğinde önemli kar artışı beklendiğini kaydederek, özellikle banka karlılıklarına ilişkin tahminlerin risk iştahını besleyen başlıca faktör olduğunu dile getirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altı haftalık yükseliş eğiliminin ardından yedinci haftanın ilk işlem gününde 2.422,16 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Küresel pay piyasalarından son zamanlarda pozitif ayrışmayı başaran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

BIST 100 endeksi 17 Aralık'ta gördüğü 2.406,87 seviyesini geçerek yeni rekor seviyesini 2.422,16 puana taşırken, banka hisseleri söz konusu yükselişe öncülük etti.