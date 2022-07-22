Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,96 artışla 2.535,43 puana yükseldi.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,06 puan değer kazanarak 2.535,43'e çıktı.
Toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,03 ve holding endeksi yüzde 1,58 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,35 ile ulaştırma oldu.
Satın Alma Yöneticileri Endeksi takip edilecek
Analistler, resesyon ve enflasyon endişelerinin varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürdüğünü belirterek, açıklanan makroekonomik verilerin, beklentilerin şekillenmesi üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.
Öğleden sonra ABD'de açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.490 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.
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|5. Beşiktaş
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|7. Fenerbahçe
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|2. Altay
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|12. Keçiörengücü
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|13. Manisa Futbol Kulübü
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|14. Pendikspor
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|15. Rizespor
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|16. Sakaryaspor
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|17. Samsunspor
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|18. Tuzlaspor
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|19. Ö.K Yeni Malatya
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|Takımlar
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|1. Bournemouth
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|4. Brentford
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|7. Crystal Palace
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|11. Leicester City
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|12. Liverpool
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|13. M.City
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|16. Nottingham Forest
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|17. Southampton
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|18. Tottenham
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|20. Wolverhampton Wanderers
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
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|7. Elche
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|8. Espanyol
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|9. Getafe
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|10. Girona
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|11. Mallorca
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|12. Osasuna
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|13. Rayo Vallecano
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|14. Real Betis
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|15. Real Madrid
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|16. Real Sociedad
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|17. Real Valladolid
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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