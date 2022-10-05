Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 75,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,16 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,29 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 1,70 ile metal ana sanayii oldu.

Analistler, yatırımcıların enflasyon ve resesyon riski arasında gidip gelen fiyatlamalarının piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu belirterek, para politikaları ve ekonomik aktivite belirsizlikleri nedeniyle oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Yurt içinde ise 3. çeyrek şirket bilançoları öncesi yükseliş eğiliminin devam edebileceğini aktaran analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 puanın destek, 3.500 ve 3.550 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.