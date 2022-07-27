Borsa günü yükselişle açtı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 artışla 2.550,85 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,73 puan ve yüzde 0,54 değer kazancıyla 2.550,85 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 0,47 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Borsa İstanbul, dün satış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından BIST 100 endeksi günü yüzde 0,45 azalışla 2.537,12 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde pay piyasalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün yüzde 75 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapacağı tahmin edilirken, Fed üyelerinin net sözle yönlendirmelerine karşın yüzde 25 ihtimalle 100 baz puanlık faiz artışı yapılabileceği beklentisi de korunuyor.

Yurt içinde dün açıklanmaya başlanan bilançolarla birlikte, şirket ve hisse bazlı hareketliliğin artabileceğini dile getiren analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.570 seviyesinin direnç, 2.480 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.