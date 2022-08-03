Borsa gün ortasında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,65 artışla 2.664,83 puandan başladı.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 1,44 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 3,36 ile ulaştırma oldu.

Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin dün Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesinin jeopolitik riskleri artırsa da pay piyasalarının pozitif görünümünü koruduğunu bildirdi.

Söz konusu ziyaretin ABD-Çin ilişkilerinde gerilime neden olduğuna dikkati çeken analistler, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam edeceğini söyledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ISM imalat dışı PMI ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.700 seviyesinin direnç, 2.540 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.