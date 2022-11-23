Borsa gün ortasında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 azalışla 4.768,78 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,96 puan değer kaybetti.

Dün 4.780,74 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 23,14 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 4.803,88 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.751,33, en yüksek ise 4.864,81 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,21 ve hizmetler endeksi yüzde 0,45 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,52 ve teknoloji endeksi yüzde 0,19 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 55'i yükseldi, 45'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Petkim, Ereğli Demir Çelik, Yapı Kredi, Pegasus oldu.

- Altının onsu 1.739 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0320, sterlin/dolar paritesi 1,1920 ve dolar/yen paritesi 141,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6300 liradan, avro 19,2320 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.739 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 yükselişle 88,4 dolardan işlem görüyor.