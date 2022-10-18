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Borsa düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 3.841,56 puandan tamamladı.

Ekonomi 18.10.2022, 19:00
Borsa düşüşle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 98,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,54 ile orman kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 2,31 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Gün içinde 3.927,17 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 3.840 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin iyimser beklentilerin, küresel çapta risk iştahını desteklediğini söyledi.

TCMB adımlarının ardından bugün yurt içinde tahvil faizlerinin eğiliminin yakından izlendiğini aktaran analistler, İngiltere'de ekonomi yetkililerinin olası açıklamalarının da yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini bildirdi.

Yarın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap Raporu'nun piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise İngiltere'de ile Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıkacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.800 puanın destek, 3.950 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
#borsa #işlem #BIST
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