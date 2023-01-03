Borsa düşüşle kapattı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 5.626,57 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,53 puan azalırken, toplam işlem hacmi 144,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,39, holding endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,62 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 4,82 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
5.704,83 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 5.620-5.630 bandında dengelendi.
Analistler, küresel pay piyasalarında çoğu yatırımcının tatilden dönmesiyle yön arayışının etkili olduğunu belirterek, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanakların beklendiğini söyledi.
Yarın veri gündeminde yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Avro Bölgesinde ve Almanya'da hizmet sektörü PMI verilerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.700 ve 5.750 seviyelerinin direnç, 5.550 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
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|16
|35
|2. Galatasaray
|15
|33
|3. Başakşehir
|15
|30
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|15
|27
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. Trabzonspor
|15
|26
|7. Konyaspor
|15
|25
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|15
|23
|9. Alanyaspor
|16
|21
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|15
|19
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|17
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|15
|16
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|15
|16
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|15
|16
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|16
|16
|16. Kasımpaşa
|15
|15
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|16
|14
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|16
|11
|19. İstanbulspor
|15
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
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|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|16
|43
|2. M.City
|16
|36
|3. Newcastle
|17
|34
|4. M. United
|16
|32
|5. Tottenham
|17
|30
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Brentford
|18
|26
|8. Fulham
|17
|25
|9. Chelsea
|16
|25
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|16
|24
|11. Crystal Palace
|16
|22
|12. Aston Villa
|17
|21
|13. Leicester City
|17
|17
|14. Leeds United
|16
|16
|15. Bournemouth
|17
|16
|16. Everton
|17
|15
|17. West Ham United
|17
|14
|18. Nottingham Forest
|17
|14
|19. Wolves
|17
|13
|20. Southampton
|17
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
|15
|38
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Atletico Madrid
|15
|27
|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
|7. Villarreal
|15
|24
|8. Rayo Vallecano
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Valencia
|15
|19
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|15
|19
|12. Girona
|15
|17
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|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|15
|17
|16. Espanyol
|15
|13
|17. Celta Vigo
|15
|13
|18. Sevilla
|15
|12
|19. Cadiz
|15
|12
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|15
|4