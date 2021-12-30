Borcu olanlar dikkat! Yarın son gün
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılandırılan Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının 31 Aralık 2021'e kadar ödemesi gerekiyor.
Ekonomi 30.12.2021, 14:52
9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında GSS prim borçları, vatandaşların başvurusuna gerek kalmadan otomatik yapılandırıldı.
Kanunun getirdiği avantajlardan yararlanmak isteyen vatandaşların GSS prim borçlarını 31 Aralık 2021'e kadar ödemesi gerekiyor.
Kanun, Nisan 2021 ve öncesine ait GSS prim borçlarını kapsıyor.
Gecikme cezası ve zammı otomatik siliniyor
Ana para borcunun tamamının 31 Aralık'a kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammı otomatik siliniyor.
Vatandaşlar, yapılandırılan GSS borçlarını, e-Devlet veya anlaşmalı bankalardan "GSS 7326 Yapılandırma Prim Tahsilatı" menüsünden ödeyebiliyor.
Borcunu ödeyen vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden de yararlanabiliyor.
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