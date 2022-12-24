Bodrum mandalinasında hedef 7-8 bin ton rekolte

Ortakent, Bitez, Yalıkavak, Yalıçiftlik ve Turgutreis başta olmak üzere, yarımadanın birçok bölgesinde mandalina bahçesi bulunuyor. Mandalinanın ekonomik değerinin artırılması ve gelecek kuşaklara da tanıtılması için ilçede yıl içerisinde belediye başta olmak üzere farklı kurumlarca çeşitli etkinliklerde düzenleniyor.

Aras, belediye ait bir mandalina bahçesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bodrum'un mandalinayla tanışmasının 1950'li yıllarda başladığını söyleyen Aras, birçok tarlaya mandalina dikildiğini, Bodrumluların o dönem mandalinaya büyük önem verdiğini belirtti.

Kendisinin de mandalina bahçesinde büyüdüğünü anlatan Aras, "Mandalina çok narin bir ürün olduğu için yaz aylarında bakmak gerekiyordu. O nedenle oturduğumuz ev ilçe merkezinde, mandalina tarlamızda da yazlık evimiz vardı. Biz çocukluğumuzu hep mandalina bahçelerinde geçirirdik. Sulama, bakım ve hasadını da ailemizle birlikte yapardık." dedi.

"Eskiden mandalina bizim yaşam kaynağımızdı"

Ailesinin uzun yıllar gelirini hep mandalinadan elde ettiğini aktaran Ahmet Aras, şöyle konuştu:

"Ailem mandalina bahçelerinde hasat yaptı ve gelirlerini de bununla elde etti. 90'lı yıllardan sonra Bodrum'da turizmin başlamasıyla daha kolay para kazanma yolu başladı. O yüzden mandalina bahçeleri kaderine terk edildi ve miraslarla çok bölündü. Küçüldükçe ekonomik değeri de azaldı. Bodrum mandalinası maalesef eski değerinde değil. Bazı vatandaşlarımız artık tarlalara masraf etmek istemiyor. Eskiden mandalina bizim yaşam kaynağımızdı. Bütün geçimimizi hep mandalinadan elde ederdik. Okullarımızı da evlerimizi de mandalina sayesinde tamamladık. Ağaçları bizim dedelerimiz dikti, onların ellerinden sulandı. Yıllarca mandalinaya emek verdiler. Onları bir vefa duygusuyla korumak, büyüklerimizin mirasına da sahip çıkmak istiyoruz. Gelecek kuşaklara da aktarmak istiyoruz."

Mandalinanın rekoltesine ilişkin de Aras, "Bodrum yarımadasında bu yıl 7-8 bin ton civarında mandalina alacağımızı tahmin ediyoruz. Bu miktar geçen yıla göre biraz daha fazla. Şu anda tarlalarımızda Bodrum'a yetecek ürün mevcut. Hatta Bodrum dışına da gönderiliyor ama mandalina organik olduğu için yerinde tüketilmesi daha iyi olur." ifadesini kullandı.

Bodrum mandalinasının kokusu, aroması ve tadıyla hallerde satılan mandalinalara benzemediğine işaret eden Belediye Başkanı Aras, Bodrum mandalinasını tekrar ekonomik değerini artırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Aras, kışın yetişen mandalinanın suyunu sıkıp yaz aylarında da turistlere servis edilecek hale getirmek istediklerini, bununla ilgili ilerleyen süreçte çalışma yapmayı planladıklarını da belirtti.