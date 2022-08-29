"Bodrum'da bir kanalizasyon sistemi yok, yıllardır CHP yönetmedi mi bu Bodrum'u?"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "AK Parti Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında, Başakşehir teşkilat toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin halkın içinden gelmiş bir parti olarak hep milletle beraber yol yürüdüğünü, milletin hissiyatını, milletin düşüncesini siyasetin merkezine yerleştirerek siyaset yaptığını dile getirdi.

Program kapsamında bir günün tamamını ilçelerde geçirdiklerini dile getiren Varank, "Eğer siyasette başarılı olmak istiyorsanız, iktidarda yaptıklarınızı vatandaşa en güzel şekilde anlatmak istiyorsanız, yaptığınız işlerin bereketli neticelerini almak istiyorsanız aslında teşkilatımızın bize destek olması çok önemli. Eğer teşkilatımız alanda, sahada bizimle beraber olursa, bizimle beraber gayret gösterirse işte o zaman biz yaptığımız işlerin çok daha etkili olduğunu, netice alıcı olduğunu görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Milli gelirimizi 12 bin 500 dolarlara kadar çıkardık"

2002-2022 yıllarını kıyaslayan Bakan Varank, "Biz bu ülkede gerçekten refahı, alım gücünü artırmış bir iktidarız. Şimdi hep dövizle hesap yapıyorlar. TL'yle hesap yapıyorlar. İşlerine nasıl gelirse öyle hesap yapıyorlar. Bu ülkede bir tıkanmışlık vardı. Biz iktidar olarak, altını çiziyorum, dolar bazında milli gelirimizi 12 bin 500 dolarlara kadar daha önce çıkardık. 4-5 kat bu ülkeyi büyüttük. Milletimizin refahını arttırdık. Şimdi tabii ki dünyadaki enflasyon dalgasıyla beraber birtakım sıkıntılar var. Vatandaşlarımızın özellikle şu konjonktürde yaşadığı sıkıntılar var. Bunların farkındayız.

Ama biz diyoruz ki nasıl bu ülkeye bu refahı biz yaşattıysak nasıl bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için büyük gayret gösterdiysek ve bunu başardıysak işte bu enflasyon dalgasını da Allah'ın izniyle biz aşacağız. Bu tecrübe kimde var? Recep Tayyip Erdoğan'da var. Bu adanmışlık kimde var? Recep Tayyip Erdoğan'da var. İşte biz onun bu mücadelesine destek verince emin olun bu sıkıntıların hepsini atlatacak süreçlere de gireceğiz." diye konuştu.

Bakan Varank, dünyanın çok değişik ve zorlu bir süreçten geçtiğine dikkati çekerek, "Böyle sıkıntıların olduğu bir dünyada biz bunları atlatacağız. Ve 'bunu yapabilecek bu Türkiye gemisini sağ ve salimen bu dalgalı denizde yüzdürebilecek bir siyasi var mı?' denildiğinde emin olun bu biz sadece bunu söylemiyoruz, muhalefetteki arkadaşlarımız da şunu söylüyor.

'Bu işi yapabilecek siyasi tecrübeye sahip Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bu ülkede bir lider yok' diyorlar. İşte biz hep bu milletle beraber olduk, hep sokakta olduk, hep vatandaşlarımızla iç içe olduk, onların hissiyatı, ihtiyacı neyse onları siyasette savunduk. İnşallah bu zorlu dönemeci de atlatarak bu ülkeyi çok daha güzel yarınlara biz kavuşturacağız." dedi.

"Genç kardeşlerimiz siyasi hareketlerin vizyonunu karşılaştırabilirler"

Gençlere seslenen Varank, şöyle devam etti:

"Tabii biz bu kıyaslamaları yapıyoruz. Türkiye nereden nereye geldi bunları söylüyoruz. Ama genç arkadaşlarımız bize şunu diyorlar; 'Sayın bakanım bunları anlatıyorsunuz da ben zaten AK Parti iktidarında doğdum. Ben başka bir şey görmedim. Ben zaten hep bunların içerisinde yaşadım'. Ben de o kardeşlerime şunu söylüyorum; Evet haklısınız, doğru siz AK Parti içerisinde doğdunuz. O imkansızlıkları sizler yaşamadınız. Bakın ben Yedikule'de doğdum. Ben beşinci katta oturuyordum. Anamla beşinci kata kömür taşırdım. Haftanın bir günü su akardı. Altı günü karşımızda bir su deposu vardı, oradan bidonlara su yükleyip beşinci kata taşırdık. Şimdi gençlere bunları anlattığınızda bir şey ifade etmiyor.

Onlar zannediyor ki düğmeye basıyordun, ev ısınıyordu, kapatıyordun, ev soğuyordu. Ama öyle bir dünya yoktu. Biz genç kardeşlerimize şunu söylüyoruz; siz de vizyonları karşılaştırabilirsiniz. Hangi siyasi harekette, hangi vizyon var bunları karşılaştırabilirsiniz. Kim size yüksek teknolojiden bahsediyor? Kim bağımsız Türkiye'den bahsediyor? Kendi kendine yetebilen savunma sanayiden bahsediyor. Kim milli uzay programından bahsediyor? Onu karşınıza alırsınız. Bir de biz Samanyolu Galaksisi dediğimizde sadece akıllarına saman gelen siyasi hareketleri karşınıza alıp değerlendirirsiniz."

"Sorumluluk alanında belediye bir tane yolu yapmaktan aciz"

20 yılda önemli ekonomik kalkınmalar ve atılımınlar yapıldığını ve aynı zamanda ulaşım ağlarına da önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Keşke bizden öncekiler bu yatırımları yapsaydı da biz bütçelerimizi başka taraflara harcasaydık. Londra metrosu 100 yıl önce kurulmuş. Paris metrosu 100 yıl önce kurulmuş. Bizden önceki iktidarlar yapsaymış bu metroları biz buralara yatırım yapmak yerine başka alanlara yatırım yapardık. Bizden önce bu hastaneleri yapsalardı. Sağlık sistemini yeterli şekilde inşa etselerdi de biz bütçelerimizi oralara harcamasaydık.

Başka alanlara bu bütçeleri harcardık. Biz Avrupa'nın en büyük hastanesini yapıyoruz. Bakıyorsunuz İstanbul'un belediye başkanı o hastanenin yolunu yapmaktan aciz. Öyle kilometrelerce yoldan da bahsetmiyoruz. Bir bağlantı yolu. Pandemide vatandaşa hastane lazım. Ben onu bir an önce bitireyim, vatandaşımıza şifa olayım diye hastaneyi bitiriyorum. Bakıyorsunuz sorumluluk alanında belediye bir tane yolu yapmaktan aciz."

"Bodrum'da bir kanalizasyon sistemi yok”

Bu durumun Türkiye’nin her tarafında aynı olduğunu belirten Bakan Varank, "Eğer iktidara geldiklerinde neleri becereceklerini veya beceremeyeceklerini görmek istiyorsanız şu anda CHP'li belediyelere bakabilirsiniz. Bodrum Türkiye'nin en bilinen yerlerinden bir tanesi. Bodrum'da bir kanalizasyon sistemi yok. Yıllardır CHP yönetmedi mi bu Bodrum'u? Niye yapmadınız? Çünkü sizin milletin derdiyle dertlenmek, yerin altına yatırım yapmak gibi bir derdiniz hiç olmadı.

Sizler göz boyamanın derdinde oldunuz. Ama biz bu ülkenin ihtiyaçlarını gidermenin derdinde olduk. Biz neden sondaj gemilerini alıp Akdeniz'de kazı yapıyoruz? Karadeniz'de kazı yapıyoruz. Doğal gaz petrol bulmaya çalışıyoruz. Doğal gaz, petrol, bizim iktidarımızda mı gündem oldu? Bu arama çalışmaları bizim iktidarımızda mı dünyada başladı? 100 yıldır petrol üreten ülkeler var. 50,60,70 yıl önce bu aramaları yapmışlar, bu yatırımları yapmışlar. Şimdi doğal gaz petrol üretiyorlar. Siz yapsaydınız o yatırımları da biz bunlara ihtiyaç duymasaydık onun sefasını biz çekseydik.

İşte biz ihmal edilmişliklerin hepsini ortadan kaldırarak ama üstüne refahı artırarak bu ülkeyi inşa ettik. Ve Allah'ın izniyle de bunu devam ettireceğiz. Biz diyoruz ki tam bağımsız Türkiye'yi inşa etme yolunda önümüze hangi engel çıkarsa çıksın biz bunlarla mücadele edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin yoluna emin adımlarla ilerleyeceğine dikkati çeken Bakan Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Doğu Akdeniz'de benim evlatlarımın torunlarımın geleceği için mücadele etmem gerekiyorsa Avrupalı ne demiş? Öbürü ne demiş buna bakmayacağım. Karadeniz'de ben bu yatırımı yapmam gerekiyorsa yapacağım. Gençlerimizi çok daha aydınlık bir ülkede yaşayacaklar.

Biz diyoruz ki; farklı alanlarda istihdam olanakları oluşturalım. Vatandaşlarımız için ekmek kapısı olacak işler yapalım. İşte İstanbul Havalimanı'na indim. Bir havalimanı düşünün, doğrudan ve dolaylı olarak 200 bin kişiye istihdam sağlıyor. Peki, Kılıçdaroğlu ne diyor? ‘'Türkiye'de 50 bin muhtar var. Her bir muhtarın yanına bir tane sekreter atarsam ben işsizliği bitiririm' diyor. İşte vizyon farkı burada. Ekonomiden anlamayla anlamamak işte burada. İşte bunların farkında olacağız ve bunları en güzel şekilde sokakta anlatacağız."