Blockchain platformu Wormhole'a saldırı
Wormhole adlı Blockchain platformuna siber korsanların düzenlediği saldırıda yaklaşık 324 milyon dolara tekabül eden kripto para çalındı.
Ekonomi 03.02.2022, 07:38 03.02.2022, 07:47
Kripto para işlemlerinin yapıldığı popüler platformlardan Wormhole, hackerların saldırısına uğradı.
Platform, 120 bin "wETH"in çalındığını ve sistemin bakım çalışması için çevrim dışı bırakıldığını açıkladı.
Daha sonra yapılan bir açıklamada ise "Güvenlik açığı düzeltildi." ifadesi kullanıldı.
Çalınan söz konusu kripto para, güncel kurlarla yaklaşık 324 milyon dolara tekabül ediyor.
Söz konusu siber saldırı, şu ana kadarki en büyük kripto para hırsızlıklarından biri olarak kayıtlara geçti.
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