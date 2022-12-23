Bizim Toptan Market hayat pahalılığına savaş açtı

Vatandaşlar tarafından merakla takip edilen marketlerden biri de Bizim Toptan Marketleri. Bizim Toptan Marketleri de indirim furyasına katıldı. İşte tüm detaylar...

BU FİYATLAR BİR DAHA GELMEZ

Solo tuvalet kağıdı 127.90 TL, Çaykur tiryaki 136.90 TL, Falım sakız çeşitleri 24.95 TL, Çamlıca gazoz 99 TL

Obaçay 3 kg 184.90 TL, Mehmet Efendi Türk Kahvesi 500 g 117.90 TL, Ülker Türk kahvesi 17.90 TL

Bingo 8 kg deterjan 129.95 TL, Pringles cips çeşitleri 24.50 TL

Süzz aktif konsantre yumuşatıcı 28.95 TL, Tat sıkı dostlar ketçap mayonez 44.95 TL, Toblerone 19.90 TL

Tat osmancık pirinç 2 kg 59.90 TL, Çaykur yellow label 1 kg çay 77.90 TL, Fairy 650 ml sıvı bulaşık deterjanı 20.95 TL

Aytaç teneke 5 L ayçiçek yağı 159.90 TL

Ülker bizim un baklavalık ve böreklik 25 kg 294.90 TL, Ülker bizim un böreklik ve pastalık 25 kg 284.90 TL

Tadelle king size çikolata 9.50 TL, Mehmet Efendi Türk Kahvesi 18.90 TL, Ona / Ülker bizim ayçiçek yağı 168.90 TL

Kaynak: Karar