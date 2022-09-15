"Bizim hizmet anlayışımızda milletimizin ihtiyacı neredeyse oraya hizmet götürme azmi var"

Mardin'de temaslarını sürdüren Bakan Karaismailoğlu, Derik ilçesi girişinde kara yolundaki kaçış rampasına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Karaismailoğlu daha sonra "Kızıltepe Çevre Yolu ve Ceylanpınar-Kızıltepe Yolu" çalışmasının olduğu bölgede incelemede bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, Derik ilçesinde 20 Ağustos’ta yaşanan kazanın kendilerini derinden üzdüğünü, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralananlara da "geçmiş olsun" dileklerinde bulunduklarını aktardı.

Ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısına Ulaşım ve Lojistik Ana Planı doğrultusunda 20 yılda çok önemli yatırımlar yaptıkları ifade eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümetlerimiz döneminde ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden alıp, 28 bin 720 kilometrenin üzerine çıkardık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle viyadüklerle aştık. Kara yollarımızdaki tünel uzunluğunu 50 kilometreden alıp, 663 kilometreye çıkardık. Köprü ve viyadük uzunluğunu da 730 kilometreye uzattık. Hava yolunu halkın yolu yaptık. 26 olan havalimanı sayımızı 57’ye yükselttik. 'Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak' dedik ve çok şükür bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştirdik. Ülkemizde 20 yirmi yılda taşıt sayısı 8 milyondan 26 milyona çıkarken, taşıt hareketliliği de yüzde 172 oranında arttı. Son 20 yılda bölünmüş yol uzunluğunu yaklaşık 5 kat artırdık. Yaptığımız kara yolu yatırımları meyvelerini vermeye başlamıştır. Bunun gururunu hep birlikte yaşıyoruz. 2021 yılı kaza verilerine baktığımızda trafik kazalarında yüzde 82 oranında düşüş elde edildi."

"Mardin'e 20 yılda 5 milyar 850 milyon liralık yatırım yaptık"

Mardin'in bütün sektörlerde olduğu gibi ulaşım ve iletişim alanında da yatırımlar aldığını dile getiren Karaismailoğlu, "Mardin'de ulaşım ve iletişim altyapısına 20 yılda 5 milyar 850 milyon liralık yatırım yaptık. Kadim şehrimizde mevcut sadece 28 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğunu yaklaşık 9 kat artırarak 272 kilometreye çıkardık. Mardin’de 65 kilometrelik tek yol yapım ve onarımını tamamladık. 372 kilometrelik bitümlü sıcak kaplamalı yolu ve 51 köprüyü Mardinlilerin hizmetine sunduk." diye konuştu.

Karaismailoğlu, proje bedeli toplam 2 milyar 374 milyon liraya yaklaşan Mardin-Midyat yolu, Ceylanpınar-Kızıltepe yolu, Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolu, Nusaybin ve Derik ilçeleri belediye ağındaki muhtelif kesimlerin asfalt yenileme çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Ceylanpınar-Kızıltepe yolu, Kızıltepe Güney Çevre yolu ve Kızıltepe-Mardin Havalimanı yollarındaki çalışmaları incelediklerini dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"62 kilometrelik kesimini Ceylanpınar-Kızıltepe yolu, 7 kilometrelik bölümünü Kızıltepe Güney Çevre yolu ve 5 kilometrelik kısmını da Kızıltepe-Mardin Havalimanı yollarını oluşturan projemizin toplam uzunluğu 74 kilometredir. Proje kapsamında bugüne kadar Ceylanpınar-Kızıltepe yolunun 32 kilometrelik kesimini sathi kaplama seviyesinde tamamladık. En kısa sürede bitümlü sıcak kaplama çalışmasına başlayacağız. Kızıltepe Güney Çevre yolunda 2 kilometrelik kesimi alt temel seviyesinde tamamladık. 3,3 kilometrelik kesimde temel zemin çalışmalar ile birlikte, 1,7 kilometrelik kesimde de toprak ve sanat yapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Kasım 2021’de ihalesini yaptığımız projeyi Mayıs 2023’te tamamlamayı hedefledik."

Kızıltepe Güney İmar Çevre yolunun tamamlanması ile Uluslararası Güney TETEK aksı üzerinde bulunan Kızıltepe ilçesi şehir geçişindeki trafiğin, şehir dışına alınacağını belirten Karaismailoğlu, bu sayede Şanlıurfa-Habur Sınır Kapısı ve Şırnak arasındaki transit trafiğin şehir içinde neden olduğu yoğunluk ve kazaların azalacağını vurguladı.

Karaismailoğlu,"Diyarbakır-Mardin ile Habur bağlantısını sağlayan Mardin-Kızıltepe bölünmüş yolunda trafik yoğunluğu çok yüksek. Kızıltepe-Mardin Havaalanı toplayıcı yollarının tamamlanması sayesinde Mardin Havaalanı ile birlikte, Kızıltepe arasında yerleşim yerlerinin yoğun olduğu 5 kilometrelik kesimde, trafik güvenliği artırılacak."dedi.

Projenin bölgenin ekonomik gelişimine katkı sunacağı sözlerine ekleyen Karaismailoğlu, "Bizim hizmet anlayışımızda bölgesel farklılıklar yok, ihtiyaç, önem ve aciliyet var. Bütünsel kalkınma var. Türkiye'nin her bir köşesinde aynı anda yatırım yapma anlayışı var. Kuzey-Güney, Doğu-Batı demeden, ayırmadan, milletimizin ihtiyacı neredeyse, oraya hizmet götürme azmi var. Bunu da çok şükür yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sağladığımız güven ve istikrar ortamında, yıllardır terör belasından çeken Mardin’de ulaşım ve iletişim alanındaki yatırımları katbekat artırıyoruz." diyen Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kara yollarının yanı sıra Mardin'imizdeki tüm ulaşım modlarında ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Tarih, medeniyet ve kültürün parlayan yıldızı olan coğrafya, iklim ve kültürlerin kavşak noktasında yer alan Mardin’i ulaşım ve iletişim alanında çok daha ilerlere taşımak için tüm merkez ve taşra teşkilatlarımızla gece gündüz 7/24 çalışıyoruz. Bu kara yolu projesinde olduğu gibi diğer ulaşım sistemleri çalışmalarında emeği geçen tüm arkadaşlarımı yürekten kutluyorum."

Karaismailoğlu daha sonra Kızıltepe'nin Cumhuriyet meydanında esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Karaismailoğlu'na Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç da eşlik etti.