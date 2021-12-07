Bitrota vurgununda kritik gelişme: Gözaltına alındı!
Merkezi Kayseri’de olan kripto para borsası Bitrota’nın sahiplerden K.A, Antalya’da gözaltına alındı. K.A, İstanbul siber şubeye getirilecek.
3 yıl önce Kayseri'de şirket kuran K.A. ve H.Ö, geçen yıl "Bitrota" adındaki kripto para borsasını devreye aldı.
Yatırım yapanlara yüksek meblağlarda aylık kazanç vaat eden, bu nedenle çok sayıda kişinin yatırım yaptığı kripto para borsasının kısa bir süre önce çökmesi üzerine mağdur olan vatandaşlar, suç duyurusunda bulundu.
Bu kapsamda, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz çarşamba günü şirketin yöneticileri K.A. ve H.Ö. hakkında soruşturma başlattı.
2 şirket yöneticisinden K.A, Antalya'da yakalandı. K.A, işlemlerinin ardından İstanbul siber şubeye getirilecek.
50 milyon lirayı bulduğu belirtilen vurguna ilişkin soruşturma kapsamında kripto para borsası Bitrota'nın Kayseri ve Hatay'daki ofislerinde arama ve el koyma kararı verildi.
Zanlıların farklı şirketler kurarak, mağdurlardan topladıkları parayı bu şirketlere aktardıkları da belirtiliyor.
Kaynak: TRT Haber
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