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Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ertelendi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 17 Eylül'de yapılacak Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı'nın ertelendiği bilgisini paylaştı.

Ekonomi 10.08.2022, 13:01
Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ertelendi

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından, Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kirişci, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, yoğun taleplerinize karşılıksız kalamazdık. 17 Eylül'de yapılacak Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ertelenmiştir. Yeni sınav takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Hepinize başarılar diliyorum."

#Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı
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