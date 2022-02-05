Bitcoin yükseldi! 40 bin doların üzerinde

Ocak ayının ortalarından bu yana toparlanmaya çalışan Bitcoin uzun zaman sonra 40 bin doların üzerine çıktı. Alt coinlerin lideri olan Ethereum ise 2 bin 800 dolar seviyelerini aşarak 3 bin doların üstünde seyrediyor.

İki ay önce 69 bin dolar seviyesini gören ve 24 Ocak'ta 32 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin'de büyük bir gelişme yaşandı. Kripto para uzun zaman sonra analistlerin direnç seviyesi olarak belirttiği 40 bin doların üstüne çıktı.

BITCOIN NE KADAR OLDU?

Kripto para borsasında Ocak ayının son haftasında başlayan toparlanma, Fed'in şahin açıklamalarının ardından yavaşlasa da kademeli yükselişine devam ediyor. 24 Ocak’ta 32 bin doları gördükten sonra yükseliş kaydeden Bitcoin bugün yükselerek 40 bin dolar seviyesinin üzerinde seyrediyor.

ETHEREUM'UN FİYATI

Bitcoin'deki kademeli yükselişi izleyen en yüksek hacimli ikinci kripto para Ethereum da yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Ethereum bugün yüzde 6,41 yükselişle 3,012.80 dolara yükseldi.

Solana yüzde 10.23'lük yükselişle 116.29 dolara çıkarken, Dogecoin yüzde 5,53 yükselişle 0.1484 cente çıktı.