banner38

Binlerce ürünü geri toplatılan Kinder yeniden raflarda

Belçika’da, Kinder markasında patlak veren Salmonella bakterisinin tespit edilmesi krizinin ardından binlerce ürünü toptılan Kinder raflarda yeniden yerini aldı.

Ekonomi 02.12.2022, 12:05
Binlerce ürünü geri toplatılan Kinder yeniden raflarda

Belçika’da Salmonella bakterisinin tespit edilmesinin ardından toplatılan Ferrero markasına ait Kinder ürünleri yeniden raflara döndü. Son 20 yılın en büyük gıda skandalını yaşayan Kinder ürünleri marketlere geri dönmesi nasıl sağlandı? İşte cevabı…

İtalyan çikolata ve şekerleme üreticisi Ferrero’ya ait Kinder Chocolate’ın Belçika’daki fabrikasında üretilen bazı ürünlerde Salmonella bakterisinin tespit edilmesinin ardından toplatılan ürünler yeniden marketlerde yerini almaya başladı. İngiltere, Fransa, İrlanda, Almanya, İsveç ve Hollanda’nın da aralarında bulunduğu 12 farklı ülkede yüzlerce kişiye bakteri bulaşmasına neden olan Kinder Sürpriz yumurtaları birçok ülkede market raflarına geri döndü.

Ferrero’nun Kinder Sürpriz ve diğer ürünlerinde, Salmonella bakterisine ilk olarak 15 Aralık 2021’de Belçika’nın Arlon kentindeki fabrikada rastlandığı ortaya çıkmıştı. Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV), 8 Nisan’da bakteri konusunda resmi birimlere gerekli bilgilendirmeyi yapmadığı için Ferrero’nun ruhsatını askıya almıştı. Ruhsatın askıya alınmasının ardından şirketten, piyasadaki ürünlerini geri çekmesi istenmişti. Son 20 yılın en büyük ürün toplama operasyonunu gerçekleştiren Ferrero, skandal nedeniyle ilk aydan itibaren ortalama yüzde 40 ciro kaybı yaşamıştı.

Eylül ayında yeniden üretim ruhsatı alan Arlon fabrikası 17 Haziran’da başlayan şartlı üretim sürecini geride bırakarak normal üretime geçti. Uzun bir denetim ve hazırlık sürecinden sonra açılan fabrikada üretimin başlamasının ardından ürünler yeniden raflara girmeye başladı. Konuya ilişkin şirket tarafından yapılan açıklamada, “Belçika Sağlık ve Hijyen Denetim Kurumu denetimini en iyi şekilde yaptı. Yasal zorunlulukların gerektirdiği bir iş planı kapsamında çalışmaya yeniden başlayabilmekten dolayı mutluyuz” ifadelerine yer verildi.

Marka imajını düzeltme çabasında!

Kinder Chocolate, Salmonella skandalı sonrası büyük bir maddi zarara uğrarken aynı zamanda imaj kaybı da yaşadı. Yeniden üretime geçen şirket hem ambalajlarda yaptığı değişiklikler hem de sosyal medya reklamlarıyla zedelenen imajını düzeltmek istiyor. Sosyal sorumluluk projeleri ile kampanya yürüten Kinder, yaptığı çalışmalarla kaybettiği güveni geri kazanmaya çalışıyor.

Kaynak: Cumhuriyet

#Kinder #Salmonella bakterisi
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23