Bilgisayar korsanları Yemek Sepeti kullanıcılarının kişisel verilerini yayımladı

Siber saldırıya uğrayan Yemek Sepeti'nin verilerini eline geçiren bilgisayar korsanlarının, "fidye taleplerinin yerine getirilmediğini" ifade ederek 20 bin kullanıcının adres ve telefon bilgilerini paylaştığı iddia edildi.

Korsanlar bugün paylaştıkları bir forum mesajında Yemek Sepeti'nin "olayı paylaşan gazetecilere açtığı davaları" gerekçe göstererek rastgele 20 bin kullanıcının verilerini yayınladıklarını duyurdu.

Sol Haber'in aktardığına göre, forum mesajında korsanlar Yemek Sepeti'nden istedikleri parayı almadıkları takdirde daha fazla kişinin verilerinin sızdırılacağı söyledi.

Yayınlanan mesajda “20 bin rastgele Yemek Sepeti müşterisinin verilerini paylaşmaya karar verdik. Çünkü duyduk ki Yemek Sepeti bu sızıntıya dair Türk halkına Twitter hesabından paylaşım yapan bazı gazetecileri mahkemeye vermiş. Eğer Yemek Sepeti bunu yapmayı bırakıp bize bir teklifte bulunmazsa bir kaç ünlünün de arasında bulunduğu daha çok veriyi çok yakın zamanda paylaşacağız" denildi.

Öte yandan mesajda bazı "ünlü" kişilerin verileri sansürlü olarak verildi. 20 bin kişinin verileriyse çıplak haliyle servis edildi.

Ne olmuştu?

Daha önce 30 milyon kullanıcının verilerinin sızdırıldığı ortaya çıkarken korsanların şirketin istifa eden patronu Nevzat Aydın'la pazarlıkları kamuoyuna yansımıştı. Korsanlar fidye ödendiği takdirde verileri açıklamayacaklarını söylerken Yemek Sepeti'yse saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştı.

Ayrıca, sürekli ağır sömürü koşullarıyla gündeme gelen Yemek Sepeti'nde örgütlenen yüzlerce işçinin Nakliyat-İş Sendikası'na üyeliğinin düşürülmesinin ardından işçiler boykot hazırlığına da başlamıştı. Ay başında istifa ettiğini duyuran Yemek Sepeti yöneticisi Nevzat Aydın, kendisini Jeff Bezos'la kıyaslayarak şirketinin "haksız karalamalara" maruz kaldığını, bundan sonra ailesine ve kendisine daha fazla zaman ayırmak istediğini söylemişti. Aydın kendisini "hayır işlerine" vereceğini de belirtmişti.

Kaynak: Gazete Duvar