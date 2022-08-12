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Benzine zam geliyor!

Benzin fiyatlarına 13 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 10 kuruşluk zam gelmesi öngörülüyor.

Ekonomi 12.08.2022, 09:57
Benzine zam geliyor!

Benzin fiyatlarına 13 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 10 kuruşluk zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.05 TL'den satılıyor.

#Benzin #Akaryakıt
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