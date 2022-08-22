Benzine zam geldi!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin grubuna 23 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 81 kuruşluk zam geldi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.03 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.34 TL'den satılırken zamla birlikte bu rakam 21,15 lira olarak.